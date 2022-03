Gnabry fällt für Länderspiele aus - Brandt nachnominiert

Serge Gnabry wird Bundestrainer Hansi Flick für die anstehenden Länderspiele der Nationalmannschaft am Samstag (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) in Sinsheim gegen Israel und am Dienstag (ab 20.45 Uhr, live in der ARD) in Amsterdam gegen die Niederlande nicht zur Verfügung stehen. Als Vorsichtsmaßnahme wird der Stürmer des FC Bayern München das Mannschaftshotel in Gravenbruch bei Frankfurt am Mittwoch mit leichten Symptomen eines grippalen Infekts verlassen. Sämtliche seit Anreise am Montag vier vorgenommenen Antigen-Schnelltests auf eine Infektion mit Covid-19 waren negativ.

Bundestrainer Flick hat heute Julian Brandt von Borussia Dortmund für die ersten beiden Länderspiele des Jahres nachnominiert. Er wird im Laufe des Tages im Teamquartier erwartet.

[al]