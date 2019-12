Gnabry: "Ein erstes Tor wird das Spiel öffnen"

Routinier Marco Reus und seine beiden Offensivkollegen Serge Gnabry und Kai Havertz standen heute bei der Pressekonferenz der Nationalmannschaft vor dem EM-Qualifikationsspiel in Estland am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) den Journalisten Rede und Antwort. Wie knackt man den estnischen Defensivriegel, wo spielen die Spieler am liebsten und wie ist der Gesundheitszustand. DFB.de hat die wichtigsten Aussagen zusammengefasst.

Gnabry über...

...seinen Schlüssel zum Erfolg: Ich habe gerade einen super Lauf, nichtsdestotrotz gehört viel Arbeit und viel Einstellung dazu. Ein gutes Umfeld hilft auch sehr. Ich versuche mein Bestes zu geben und hoffe, dass etwas Gutes dabei herauskommt.

... Gegner Estland: Wir wissen, dass wir den Gegner nicht unterschätzen dürfen. Zuhause werden sie mit ihren Fans im Rücken anders auftreten. Sie werden sehr defensiv stehen und es uns so schwer wie möglich machen wollen. Ein erstes Tor wird das Spiel öffnen, deshalb müssen wir in der ersten Halbzeit viel investieren, um das Spiel in unsere Richtung zu lenken.

...eine Stammplatzgarantie: Ich muss mich immer wieder neu beweisen. Wenn ich drei Spiele absolut schlecht spiele, bekommt ein anderer die Chance. Ich versuche mich auf meine eigene Leistung zu konzentrieren.

...seine Lieblingsposition: Ich kann offensiv alle Positionen spielen und bin variabel. Es macht für mich keinen großen Unterschied. Ich versuche, im Raum zu sein und die Chancen zu nutzen.

Havertz über...

...seine Situation: Jeder Spieler möchte so viel spielen, wie möglich. Ich versuche, da zu sein, wenn ich reinkomme. Ich kann nur sagen, dass ich alles gebe, der Rest kommt dann von alleine.

...seine Zukunft: Ich höre gerne auf andere Leute, aber am Ende entscheide ich. Ich nehme aber gerne Ratschläge vom Bundestrainer an.

...seine Lieblingsposition: Ich will keine Ansprüche stellen, sondern bin froh, auf dem Platz zu stehen. Offensiv habe ich meine größten Qualitäten, aber gerade geht es mir nur darum zu spielen.

Reus über...

...seinen Leistungsstand: Letzte Woche hatte ich ein bisschen Knieprobleme und habe das Spiel gegen Argentinien ausgesetzt um mich auszukurieren. In den letzten beiden Tagen habe ich normal trainiert. Einem Einsatz steht nichts im Wege.

[dfb]