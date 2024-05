Glaub an dich-Cup: Ein besonderer Tag mit Joshua Kimmich in München

Sieben Inklusionsmannschaften aus dem Süden Deutschlands waren am vergangenen Sonntag beim Glaub an dich-Cup auf dem Gelände des FC Bayern-Campus aktiv am Ball. Joshua Kimmich und seine Frau Lina waren mit ihrer Glaub an dich-Stiftung Gastgeber der Veranstaltung und wurden dabei von der DFB-Stiftung Sepp Herberger und dem FC Bayern München unterstützt.

Rund 70 Kinder und Jugendliche mit und ohne Handicap spielten im Modus 5 gegen 5 auf den beiden Minispielfeldern des eindrucksvollen Trainingszentrums des Rekordmeisters unweit der Allianz-Arena miteinander Fußball. In jedem Team mussten mindestens zwei Spielerinnen und Spieler mit einem körperlichen oder geistigen Handicap gleichzeitig auf dem Platz stehen.

"Es macht glücklich, mit welcher Freude die Kids am Ball sind"

Das Turnier fand zum dritten Mal statt. Mit ihrer Glaub an dich-Stiftung setzen sich Joshua und Lina Kimmich unter anderem für Kinder und Jugendliche mit Handicap ein: "Es macht uns glücklich zu sehen, mit welcher Freude die Kids hier miteinander am Ball sind", betonte Joshua Kimmich, der zahlreiche Autogramm- und Fotowünsche erfüllte und bei einer Gesprächsrunde die zahlreichen Fragen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu seinen Hobbies, den kommenden Spielen mit dem FC Bayern und seiner früh beendeten Karriere an der Gitarre beantwortete. "Wir freuen uns, dass wir zusammen mit unseren Partnern auch in diesem Jahr diese schöne Veranstaltung auf die Beine stellen konnten", so der 29-Jährige.

Mit dem 84-fachen A-Nationalspieler waren auch die FC Bayern-Maskottchen Berni und Mia gekommen und sorgten für strahlende Kinderaugen.

"Ein unvergessliches Erlebnis!"

"Der Fußball für Menschen mit Behinderungen liegt uns sehr am Herzen", berichtet Tobias Wrzesinski, Geschäftsführer der DFB-Stiftung Sepp Herberger. "Es ist großartig, dass Joshua und Lina Kimmich zusammen mit dem FC Bayern München diesen Tag möglich machen. Das ist für die Kinder ein sicher unvergessliches Erlebnis. Wann hat man die Chance, auf so einer Anlage mit solch tollen Gästen Fußball spielen zu können?"

Das Engagement im Handicap-Fußball zählt zu den wesentlichen Säulen der Arbeit der Sepp-Herberger-Stiftung. Neben der Durchführung von Turnieren und Spielrunden wirken seit dem Jahr 2012 in den 21 DFB-Landesverbänden Inklusionsbeauftragte als Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung. Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen sind mit immer größer werdender Selbstverständlichkeit aktiv in der "Fußball-Familie" mit dabei. Der Glaub an dich-Cup bestätigt genau das. Ein besonderer Tag in einem besonderen Umfeld.