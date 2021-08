Glass verlängert beim 1. FC Köln bis 2025

Glass: "Wir sind noch nicht am Ende unseres Weges, wir haben in Köln noch viel vor"

Der 1. FC Köln hat den Vertrag mit Sascha Glass bis 30. Juni 2025 verlängert. Der Trainer der Frauenmannschaft war im Januar 2020 zusammen mit Co-Trainerin Mirella Junker vom SC Sand zu den FC-Frauen gewechselt.

Nicole Bender, Sportliche Leiterin der FC-Frauen, sagt: "Sascha hat mit seinem Team in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr gute Arbeit geleistet. Unsere Mannschaft hat unter ihm einen deutlichen Entwicklungsschritt gemacht. Deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir den gemeinsamen Weg mit Sascha langfristig fortsetzen. Sascha ist absolut akribisch, ihn zeichnet eine große Leidenschaft für den Fußball aus und er passt mit seiner emotionalen Art sehr gut zum FC. Die Zusammenarbeit ist sehr vertrauensvoll und wir haben das gemeinsame Ziel, den 1. FC Köln in der Bundesliga etablieren."

Sascha Glass sagt: "Ich fühle mich beim FC und in Köln richtig wohl. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga haben wir den ersten Schritt unserer langfristigen Planung umgesetzt, aber wir sind noch nicht am Ende unseres Weges, wir haben hier noch viel vor. Wir wollen dafür sorgen, dass Köln mit den Frauen zu einem besonders attraktiven Fußballstandort in Deutschland wird. Wir spüren die Unterstützung des gesamten Klubs, inklusive Vorstand und Geschäftsführung. Das gibt uns die Möglichkeit, professionell zu arbeiten und die Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln."

Die FC-Frauen starten am Samstag, den 28. August 2021 (ab 16 Uhr), mit einem Auswärtsspiel bei der SGS Essen in die neue Saison der FLYERALARM Frauen-Bundesliga. MagentaSport überträgt alle Partien der Frauen-Bundesliga live.

[dfb]