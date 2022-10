Gladbach gegen Köln: Derby live auf DFB-TV

Am 6. Spieltag steht in der Staffel West der A-Junioren-Bundesliga ein rheinisches Derby besonders im Fokus. Der Tabellenzweite 1. FC Köln ist heute (ab 11 Uhr) beim "Erzrivalen" Borussia Mönchengladbach zu Gast. Gemeinsamkeit: Beide Teams mussten zuletzt Niederlagen hinnehmen. DFB-TV überträgt das Duell live. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Die U 19 von Borussia Mönchengladbach musste bis zum 3. Spieltag auf ihren ersten Saisonsieg warten. Aus den Begegnungen bei Rot-Weiss Essen (1:1) und gegen den Bonner SC (1:2) war für die "Fohlen" nur ein Zähler herausgesprungen. In die Länderspielpause verabschiedete sich die Borussia mit zwei Erfolgen beim FC Viktoria Köln (2:0) und gegen den SC Preußen Münster (5:0). Aus der Ligaunterbrechung meldeten sich die Gladbacher mit einem 1:3 beim MSV Duisburg zurück. In der Tabelle ist damit ein Rang, der zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigen würde, aktuell fünf Punkte entfernt. Den begehrten zweiten Platz belegt aktuell der 1. FC Köln. Der FC war in dieser Saison lange Zeit makellos unterwegs. Die Begegnungen gegen den Neuling SC Verl (5:0), beim SC Paderborn 07 (5:1), gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) und beim VfL Bochum (5:2) wurden gewonnen. Auch die erste Runde im DFB-Pokal der Junioren beim Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen (5:2) verlief erfolgreich. Nach der Länderspielpause kassierte der 1. FC Köln gegen Rot-Weiß Oberhausen (1:2) trotz einer zwischenzeitlichen Führung die bislang einzige Pflichtspielniederlage. Die Ausbeute von zwölf Zählern wird nur von Tabellenführer Borussia Dortmund (vier Siege, ein Unentschieden) übertroffen.

Die Trainer: Mit Sebastian König ist seit Saisonbeginn ein neuer Trainer für die U 19 von Borussia Mönchengladbach verantwortlich. Der in Dresden geborene 34-Jährige war während seiner Laufbahn zunächst als Trainer des damaligen Oberligisten Germania Schöneiche (2015/2016) tätig. Anschließend übernahm er die U 17 des FC Energie Cottbus, die er bereits in seinem ersten Jahr zum Aufstieg in die Staffel Nord/Nordost der B-Junioren-Bundesliga führte. Anschließend wurde König Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, arbeitete ab Januar 2020 parallel auch rund ein Jahr lang als Sportlicher Leiter der Profis. Zur Saison 2021/2022 wechselte er wieder auf die Trainerbank und führte die älteste Nachwuchsmannschaft der Lausitzer auf einen starken zweiten Rang in der höchsten deutschen U 19-Spielklasse. Stefan Ruthenbeck ist seit der Saison 2018/2019 zurück bei der U 19 des 1. FC Köln. Der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer war in der Spielzeit 2017/2018 für 20 Spiele bei der ersten Mannschaft der "Geißböcke" in der Bundesliga eingesprungen. Den Abstieg der Rheinländer konnte er damals aber nicht verhindern. Mittlerweile konzentriert sich der gebürtige Kölner wieder auf seine Arbeit bei der U 19, die er schon im Sommer 2017 erstmals übernommen hatte. Zuvor stand er als Cheftrainer beim VfR Aalen und bei der SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga an der Seitenlinie. In der Spielzeit 2018/2019 verpasste die U 19 des 1. FC Köln erst am letzten Spieltag die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Saison 2019/2020 beendeten die Kölner nach dem Corona-Abbruch als Staffelsieger. In den folgenden Spielzeiten belegte der "Effzeh" den vierten und fünften Rang.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der Staffel West der A-Junioren Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten deutschen Spielklasse angehören, standen sich die U 19-Teams von Borussia Mönchengladbach und des 1. FC Köln in der Bundesliga bereits 34-mal gegenüber. Mit jeweils zwölf Siegen für die Kölner und Gladbacher sowie zehn Unentschieden ist die Bilanz ausgeglichen. Das unterstreichen auch die beiden jüngsten Duelle, die jeweils 1:1 endeten. Im bislang letzten Liga-Aufeinandertreffen im Dezember 2021 hatte Marlon Monning den "Effzeh" in Führung gebracht. Arne Michaelis (mittlerweile bei der U 23) gelang der Ausgleich zum Endstand. Bei einem gesamten Torverhältnis von 51:50 hat Borussia Mönchengladbach minimal knapp die Nase vorne. In der zurückliegenden Saison gab es die Begegnung auch im DFB-Pokal der Junioren. Cameron Arnold (nun bei den Madison Dukes in den USA) schoss die "Fohlen" beim 1:0 in die zweite Runde.

Die U-Nationalspieler: Mit Joshua Uwakhonye gab ein Talent von Borussia Mönchengladbach während der Länderspielpause sein Debüt für die deutsche U 18-Nationalmannschaft. Der Defensivspieler wurde von Nationaltrainer Christian Wörns beim Sechs-Nationen-Wettbewerb Vaclav-Jezek-Turnier in der Tschechischen Republik, den die deutsche Auswahl für sich entscheiden konnte, gegen die USA (2:0) und gegen Mexiko (0:1) eingesetzt. Erfolgreich verliefen auch die Länderspiele für die U 19-Nationalmannschaft. Mit dem Kölner Offensivspieler Justin Diehl hatte sich das Team von Nationalcoach Guido Streichsbier gegen Armenien (5:0), Belarus (5:1) und Slowenien (1:0) den ersten Platz in der ersten Qualifikationsrunde für die Europameisterschaft 2023 auf Malta gesichert.

Die Stimmen: "Wir müssen wieder gieriger verteidigen", fordert Gladbach-Trainer Sebastian König nach der jüngsten Niederlage gegen den MSV Duisburg im Gespräch mit DFB.de. "Wir treffen mit dem 1. FC Köln auf eine der besten deutschen Nachwuchsmannschaften. Wir sind aber auch so aufgestellt, um den Kölnern Probleme bereiten zu können. Im Derby wird es wichtig sein, Ruhe zu bewahren und aufgabenorientiert aufzutreten." FC-Trainer Stefan Ruthenbeck erwartet im Vergleich zur ersten Saisonniederlage gegen Oberhausen ebenfalls eine Leistungssteigerung von seiner Mannschaft. "Die Spiele waren häufig knapper, als es die Ergebnisse teilweise vermuten lassen", so Ruthenbeck gegenüber DFB.de. "Gegen RWO konnten wir ein paar Prozente nicht abrufen. Uns hat Kreativität im Spiel nach vorne gefehlt und wir haben die Standardsituationen schlecht verteidigt. Das wäre eine gute Chance gewesen, um sich von einigen Konkurrenten zu lösen. Es bleibt aber nicht viel Zeit, um sich Gedanken darüber zu machen. Für das Spiel in Gladbach müssen wir in allen Punkten zulegen, mutiger sein und vom ersten Moment an die richtige Mentalität für das Derby auf den Platz bringen. Die Borussia zählt mit ihrer guten Athletik und dem starken 2005er Jahrgang für mich zu den Favoriten auf die Endrundenteilnahme."

Die Personallage: Bei Borussia Mönchengladbach hat sich Joshua Uwakhonye in der Partie beim MSV Duisburg (1:3) eine schwere Bänderverletzung zugezogen. Adonis Milaj (Schienbeinverletzung), Simon Walde (Meniskusverletzung) und Malcolm Scheibner (Außenbandriss) fallen weiterhin aus. Der 1. FC Köln kann auf Damion Downs, der sich gegen Oberhausen eine Knieverletzung zugezogen hat, sowie Arda Sühne (Schulterverletzung) nicht zurückgreifen. Dafür ist Tidiane Toure nach überstandener Bronchitis wieder eine Option.

