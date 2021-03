"Gladbach wie in besten Zeiten": Kantersieg in der zweiten Pokalrunde 1986 gegen BVB

Gladbach gegen BVB: Echter Heimvorteil

Das Borussen-Duell zwischen Mönchengladbach und Dortmund heute (ab 20.45 Uhr, live in der ARD und bei Sky) ist ein Topspiel des DFB-Pokalviertelfinales. Zwei Traditionsklubs des deutschen Fußballs, die sich allein in der Bundesliga 98-mal gegenüberstanden. Im Pokal gingen sie sich seltsamerweise zumeist aus dem Weg, heute steigt erst das vierte Duell. Bisher wurde nur im Oktober gespielt - und stets gewann der Gastgeber. DFB.de blickt zurück.

26. Oktober 1986, 2. Hauptrunde: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 6:1

Die Borussia vom Bökelberg ging nicht gerade als Favorit in die Partie, in der Liga stand sie vier Plätze hinter den Dortmundern (10.). Aber im UEFA-Pokal hatte Gladbach vier Tage zuvor Feyenoord Rotterdam mit 5:1 demontiert, und der kicker sah "Gladbach wie in besten Zeiten" spielen.

An jenem Sonntagabend bestätigten die Gastgeber diese Klassifizierung, die 25.800 Zuschauer*innen fühlten sich an die Goldenen Siebziger erinnert. Schon zur Pause war fast alles klar (4:1) für die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes. Für BVB-Stürmer Frank Mill war es eine schmerzliche erste Rückkehr an den Bökelberg. Während er leer ausging, glückte seinem Gegenspieler Uli Borowka ein Traumtor aus 30 Metern. Es war die höchste Pokalniederlage des BVB bis heute, nur 1939 gab es ebenfalls ein 1:6 gegen den VfR Köln.

Torfolge: 1:0 Bakalorz (8.), 1:1 Helmer (17.), 2:1 Thiele (22.), 3:1 Rahn (29.), 4:1 Borowka (31.), 5:1 Brandts (86.), 6:1 Drehsen (90.)

29. Oktober 2003, 2. Hauptrunde: Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund 2:1

Vor dieser Mittwochabend-Partie, die live im ZDF übertragen wurde, äußerte BVB-Manager Michael Meier einen Wunsch: "Für unser Image wäre es ganz gut, wenn wir nicht schon wieder so früh ausscheiden würden." Pokal und BVB, das ging in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts nicht zusammen. Die Misere setzte sich an diesem Tag fort, die in der Bundesliga abgeschlagene Borussia vom Bökelberg (17. Platz) gewann dank starker erster Hälfte verdient.

Besonders wichtig war der Erfolg für Gladbachs neuen Trainer Holger Fach, der noch kein Spiel gewonnen hatte. Bis die andere Borussia kam. Er verdankte ihn seiner "in allen Belangen überlegenen" Fohlen-Elf, wie der kicker feststellte. Präsident Rolf Königs lobte: "Fachs Handschrift ist deutlich zu spüren." Besonders das Defensivkonzept ging auf, Keeper Jörg Stiel berührte den Ball erstmals in der 34. Minute, parierte in der 74. Minute die erste BVB-Chance durch Sebastian Kehl und war nur durch einen Elfmeter zu bezwingen - aber da war die Messe schon gelesen.

Verlierer Borussia Dortmund, in der Liga Fünfter und 14 Monate zuvor Meister, durfte mildernde Umstände anmelden - sechs Regionalligaspieler füllten das letzte Profiaufgebot auf. Trotzdem hätte der BVB besser spielen dürfen. Kein Spieler wurde im kicker besser als mit Note 4 benotet.

Torfolge: 1:0 Demo (11.), 2:0 Kolkka (24.), 2:1 Koller (88., Foulelfmeter)

30. Oktober 2019, 2. Hauptrunde: Borussia Dortmund – Borussia Mönchengladbach 2:1

Bei der Premiere dieses Duells in Dortmund wurde Pokalgeschichte geschrieben. 79.800 Zuschauer*innen füllten wie längst üblich den Signal-Iduna-Park an diesem Mittwoch - Rekord für ein Spiel der zweiten Hauptrunde. Selbst der Fakt, dass es das zweite Borussen-Duell binnen zwölf Tagen an selber Stätte war, hielt die Massen nicht ab.

Und wie in der Liga (1:0) gewannen die Dortmunder - und wieder war es knapp. Danach sah es lange nicht aus, Marcus Thuram schoss die Gäste in Führung, aber ein später Doppelschlag von Julian Brandt brachte die Wende. Der gerade in die Schusslinie geratene BVB-Trainer Lucien Favre konnte durchatmen. Vor der Partie hatte BVB-Direktor Michael Zorc versichert, es gebe "keine Trainerdiskussion". Gästecoach Marco Rose wiederum leistete sich in der Nachspielzeit eine Diskussion mit Schiedsrichter Daniel Cortus und sah Rot - an künftiger Wirkungsstätte, wie man heute weiß.

Torfolge: 0:1 Thuram (71.), 1:1, 2:1 Brandt (77., 80.)

[um]