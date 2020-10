Gladbach gegen Bayer 04: Duell um Platz eins im Westen

Platz eins gegen Rang zwei: In der Staffel West der B-Junioren-Bundesliga stehen sich am Sonntag (ab 11 Uhr) Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen im Spitzenspiel gegenüber. Bei einem Erfolg könnten die Leverkusener nach Punkten gleichziehen oder - bei zwei Toren Unterschied - sogar die Tabellenspitze übernehmen. Das "Spiel der Woche" im DFB.de-Faktencheck.

Der Saisonstart: Der Auftakt gegen Titelaspirant Borussia Dortmund (3:3) war für Borussia Mönchengladbach bislang die einzige Partie, in der die "Fohlen" nicht die volle Punktausbeute einfahren konnten. Bei Aufsteiger Rot-Weiss Essen (3:0), gegen Alemannia Aachen (6:0) und beim SV Lippstadt 08 (2:1) bestätigten die Gladbacher ihre gute Form. 14 Treffer nach vier Begegnungen bedeuten ebenso den Bestwert in der Liga wie die Ausbeute von zehn Zählern. Wie Borussia Mönchengladbach war auch Bayer 04 Leverkusen mit einem Unentschieden in die neue Spielzeit gestartet. Bei Fortuna Köln gab es ein 2:2. Gegen Arminia Bielefeld (6:0) und beim FC Hennef 05 (2:1) klappte es für die "Werkself" dann aber mit der vollen Ausbeute. Dadurch gehören die Leverkusener zu den sechs Teams, die bei sieben Punkte stehen. Wegen der besseren Tordifferenz (+7) liegt Bayer 04 vor dem VfL Bochum (+6), Borussia Dortmund (+5), SC Paderborn 07 (+2), Fortuna Köln und 1. FC Köln (beide +1) auf Platz zwei. Weil die Leverkusener am 4. Spieltag spielfrei waren, sind sie gegenüber Borussia Mönchengladbach noch mit einer Partie in Rückstand.

Die Trainer: Hagen Schmidt ist bei der U 17 von Borussia Mönchengladbach schon ein alter Bekannter. Der 50-Jährige betreut die B-Junioren der "Fohlen" bereits seit Juli 2016. Dabei gelang in der zurückliegenden, wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison mit dem dritten Rang die bislang beste Platzierung. Zuvor war Schmidt jahrelang im Altersbereich U 19 tätig. Beim VfL Wolfsburg arbeitete er von 2014 bis 2016 und führte die "Wölfe" unter anderem zum Vize-Titel in der Staffel Nord/Nordost (2015/2016). Die A-Junioren des Halleschen FC (2009 bis 2014) führte er als Aufsteiger viermal in Folge zum Klassenverbleib in der höchsten deutschen Nachwuchsspielklasse. Bayer 04 Leverkusen setzt im Nachwuchsbereich nun schon seit mehreren Spielzeiten auf Trainerduos. Seit Juli 2019 bilden schon Jan Hoepner und Thomas Zdebel das U 17-Gespann. Hoepner betreut bereits seit 2016 die B-Junioren und tat das einige Jahre gemeinsam mit Patrick Weiser, Vater von Bundesliga-Profi Mitchel Weiser. Weil Patrick Weiser im Sommer 2019 zu den A-Junioren an die Seite von Markus von Ahlen aufrückte, bildet seitdem Thomas Zdebel das Gespann mit Hoepner. Der Ex-Bundesligaprofi war nach seiner aktiven Karriere unter anderem als Trainer beim SV Bergisch Gladbach 09 und beim TV Herkenrath tätig.

Die Bilanz: Als Gründungsmitglieder in der West-Staffel der B-Junioren-Bundesliga, die ununterbrochen der höchsten Spielklasse angehören, standen sich die U 17-Teams von Borussia Mönchengladbach und Bayer 04 Leverkusen bereits 25-mal in einem Ligaspiel der höchsten deutschen B-Junioren-Spielklasse gegenüber. Mit elf Leverkusener Erfolgen, sieben Unentschieden und sieben Gladbacher Siegen spricht die Bilanz für die "Werkself". Aktuell wartet Bayer 04 allerdings seit vier Vergleichen (zwei Unentschieden und zwei Niederlagen) auf einen Dreier gegen Gladbach. Das bislang jüngste Aufeinandertreffen entschieden die "Fohlen" nach Treffern von Joel Cartus und Kushtrim Asallari (zwei, beide nun bei der U 19) 3:0 für sich.

Die Stimmen: "Wir sind sehr aktiv und durch unser variables Offensivspiel nur schwer auszurechnen", nennt Gladbachs Trainer Hagen Schmidt im Gespräch mit DFB.de einen Grund für den gelungenen Saisonstart. "Jetzt geht es darum, diese Leistungen auch über einen längeren Zeitraum abzurufen." Für Jan Hoepner, U 17-Trainer von Bayer 04 Leverkusen, waren die Partien gegen Gladbach "immer auf einem hohen Niveau. Damit rechne ich auch diesmal", so der 39-Jährige im Gespräch mit DFB.de. "Gladbach zählt für mich in dieser Saison zu den Favoriten auf den Staffelsieg. Es wird wichtig sein, eine hohe Intensität an den Tag zu legen."

Die personelle Situation: Borussia Mönchengladbach stehen im Spitzenspiel des 5. Spieltages die Langzeitverletzten Moustafa Ashraf Moustafa und Yvandro Borges Sanches nicht zur Verfügung. Auch Bayer 04 Leverkusen kann bis auf die längerfristigen Ausfälle von Sinan Solmaz und Noah Pesch auf alle Spieler zurückgreifen.

