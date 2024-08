Gladbach dreht Partie in Aue

Zum Auftakt der ersten DFB-Pokalrunde drehte Bundesligist Borussia Mönchengladbach die Partie beim Drittligisten Erzgebirge Aue. Die Veilchen gingen zwar früh in Führung, mussten sich aber 1:3 (1:1) gegen die Fohlen geschlagen geben. Im Parallelspiel fuhr Zweitligist Greuther Fürth beim Oberligisten TSV Schott Mainz einen souveränen 2:0-Sieg ein.

Der Drittligist aus Aue begann mutig und belohnte sich gleich mit der ersten Chance, die Mika Clausen per Volley im Tor versenkte (8.). Der Bundesligist fand im Verlauf der ersten Halbzeit besser ins Spiel und kam durch ein Fallrückziehertor von Franck Honorat wieder in die Partie (35.). Mit der letzten Aktion der ersten Hälfte hatte Julian Weigl die Möglichkeit vom Elfmeterpunkt, scheiterte aber an Martin Männel im Auer Tor.

Mönchengladbach drehte nach Wiederbeginn auf und erzielte schon in der 52. Minute durch einen satten Schuss von Luca Netz den Führungstreffer zum 2:1. Knappe 20 Minuten später stellten die Fohlen durch das Tor von Alassane Plea schließlich die Weichen auf Sieg (70.). Der Franzose ließ seinen Gegenspieler an der Strafraumgrenze stehen und platzierte den Schuss ins linke untere Eck.

Fürth siegt problemlos in Mainz

Beide Mannschaften starteten in Mainz gut in die Partie, der TSV Schott Mainz hatte bereits in der zweiten Minute durch Takero Itoi die Chance in Führung zu gehen. Die Gäste kamen jedoch immer besser ins Spiel und gingen früh durch Dennis Srbeny (8.) in Führung. Robin Balters im Mainzer Tor konnte den Schuss von Roberto Massimo noch parieren, doch die Kugel fiel vor die Füße von Srbeny, der zum 1:0 versenkte und erstmal für klare Verhältnisse sorgte. Bis zum Halbzeitpfiff verwalteten die Franken die Führung größtenteils souverän, der Underdog kam aber durch eine Riesenmöglichkeit von Lennart Thum (22.) fast zum Ausgleich.

Nach Wiederanpfiff drückten die Gäste auf die Vorentscheidung und kamen durch Philipp Müller (54.) und Julian Green (56.) zu guten Möglichkeiten, doch Balters war hellwach. Kurz vor Schluss war es dann der eingewechselte Marlon Mustapha (82.), der für die Entscheidung sorgte. Der Oberligist musste sich trotz starker Leistung gegen qualitativ überlegene Fürther geschlagen geben.

[sid/mg/fz]