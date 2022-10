Giulia Gwinn reist verletzt ab

Giulia Gwinn hat sich in einer Trainingseinheit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft am heutigen Mittwoch eine Verletzung am Knie zugezogen. Die Mittelfeldspielerin des FC Bayern München hat mittlerweile das Mannschaftshotel in Dresden verlassen, um sich in München weiteren Untersuchungen zu unterziehen.

Die DFB-Auswahl trifft am Freitag (ab 20.30 Uhr, live in der ARD) in Dresden auf Frankreich. Es ist die Neuauflage des EM-Halbfinales, das Deutschland am 27. Juli in Milton Keynes mit 2:1 gewonnen hatte.

[as]