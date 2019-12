Ginter: "Sehr froh über mein erstes Tor"

Die deutsche Nationalmannschaft hat das Ticket für die EURO 2020 vorzeitig gelöst. Nach einem 4:0 (1:0) gegen Belarus und dem Remis der Niederlande im Parallelspiel der Gruppe C in Nordirland stehen Deutschland und Holland vorzeitig als Teilnehmer an der ersten paneuropäischen EM im kommenden Jahr fest. Nach der Partie in Mönchengladbach hat DFB.de die Stimmen gesammelt.

Bundestrainer Joachim Löw: Ich habe den Spielern gratuliert, dass wir qualifiziert sind. Das war unser Ziel. Die Mannschaft hat ein gutes Spiel gemacht. Es waren ein paar sehr gute Kombinationen dabei. Wir waren manchmal ein bisschen nachlässig nach dem 3:0. Da müssen wir konsequenter arbeiten.

Matthias Ginter: Die EM-Qualifikation war unser großes Ziel. Es freut uns, dass wir bei diesem großen Turnier dabei sind. Ich bin sehr froh über mein erstes Tor. Dass es hier in Mönchengladbach geklappt hat, ist natürlich super. Es war oft so, dass die Weißrussen zu viele Freiräume hatten.

Toni Kroos: Es ist immer so, dass es gegen solche Gegner schwierig ist, bis das 1:0 fällt. Wir haben uns nicht schwer getan, aber es war am Anfang ein bisschen holprig. Wir haben viele Spieler mit hoher Qualität, aber man merkt, dass manchmal noch ein bisschen Erfahrung fehlt. Wir sind auf einem ordentlichen Weg. Wie weit wir dann sind, wird man kurz vor dem Turnier sehen. Die beiden Freundschaftssopiel im März werden dabei wichtig sein.

Leon Goretzka: Wir sind eine junge Truppe, die wenig Zeit hat, sich bis zum Turnier einzuspielen. Wir nutzen jede Möglichkeit, den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Wir müssen immer 90 Minuten Gas geben. Wir müssen uns weiterentwickeln, denn wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Und da werden wir das Spiel am Dienstag weiter nutzen.

Oliver Bierhoff: Die Jungs haben sich echt engagiert. Weißrussland ist nicht der stärkste Gegner, aber die Niederlande hat nur 2:1 gegen sie gewonnen. Wir hätten noch das ein oder andere Tor mehr machen können. Es war echt schön.

[dfb]