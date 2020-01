Ginter erzielt das "Tor des Jahres 2019"

Ein Abwehrspezialist mit Torriecher und höchster technischer Finesse im Abschluss: In einer fließenden Bewegung drehte sich Matthias Ginter beim 4:0 gegen Belarus im EM-Qualifikationsspiel am 16. November im heimischen Mönchengladbacher Borussia-Park in die Hereingabe von Serge Gnabry und beförderte sie sehenswert mit der rechten Hacke zur 1:0-Führung ins Netz. Es war nicht nur sein erstes Tor im Trikot der deutschen A-Nationalmannschaft, sondern nach Ansicht von 38,2 Prozent der insgesamt 20.343 Teilnehmer des DFB.de-Votings auch das schönste Nationalmannschaftstor des Jahres 2019. Stolze 7761 Stimmen entfielen auf den Sieger.

Der meldete sich prompt aus dem Trainingslager mit Borussia Mönchengladbach. "Ich habe mitbekommen, dass mein Treffer zum Tor des Jahres gewählt wurde", sagte Ginter. "Dafür herzlichen Dank an alle Fans der Nationalmannschaft. Es hat mich riesig gefreut." Es sei ein "sehr, sehr schönes Gefühl, mein erstes Länderspieltor gemacht zu haben", so der 25 Jahre alte Defensivallrounder, "ausgerechnet im eigenen Stadion in Gladbach und dann auch noch zum Tor des Jahres gewählt".

33 Treffer im Jahr 2019

33 Treffer erzielte die DFB-Auswahl insgesamt im Länderspieljahr 2019, neun der Tore standen zur Wahl. Hinter Matthias Ginters Premieren- und Glanzstück landeten Serge Gnabry mit seinem Schlenzer zum 2:0-Zwischenstand beim 3:2 in den Niederlanden zum Auftakt der EM-Qualifikation am 24. März in Amsterdam mit 25,6 Prozent (5210 Stimmen) und Marcel Halstenberg mit seiner Direktabnahme zum 1:0 beim 2:0 im EM-Qualifikationsspiel in Nordirland am 9. September in Belfast mit 8,8 Prozent (1784 Stimmen) auf den Plätzen zwei und drei.

DFB.de bedankt sich bei allen Usern fürs Abstimmen!

