Gewinnspiel zum Release von FIFA 22

Es ist wieder soweit. EA SPORTS veröffentlicht die neue Version von FIFA. Erhältlich ist FIFA 22 in der Ultimate Edition ab heute und in der Standard Edition ab dem 1. Oktober in den Stores. FIFA-Fans können dann wie gewohnt auch mit der deutschen Nationalmannschaft und Frauen-Nationalmannschaft antreten.

Zum Release kannst Du die neue FIFA-Ausgabe auch bei uns erhalten – mit ein bisschen Glück. Denn DFB.de verlost ein Bundle bestehend aus einer PlayStation®5 mit FIFA 22 sowie zehnmal FIFA 22 für die PlayStation.

Das sind die wichtigsten Neuerungen in FIFA 22:

Hypermotion: Die neue Hypermotion-Gameplay-Technologie ermöglicht auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S ein völlig neues Spielerlebnis in jeder Partie und in jedem Modus. HyperMotion vereint hochentwickelte Full-Team-Mocap-Daten und Machine Learning, um das Gameplay in jeder FIFA 22-Partie zu verbessern, die Power der nächsten Konsolen-Generation zu nutzen und für das realistischste, reaktionsschnellste und flüssigste Gameplay-Erlebnis zu sorgen

Gameplay: Überarbeitete Torhüter, True Ball Physics und neue Offensivtaktiken

Überarbeitete Torhüter, True Ball Physics und neue Offensivtaktiken Karrieremodus: Interaktive Spielsimulation, überarbeitetes Spielererlebnis im Spielerkarrieremodus, Aktivitäten-Managementsystem und optimierte Gegner-KI

Interaktive Spielsimulation, überarbeitetes Spielererlebnis im Spielerkarrieremodus, Aktivitäten-Managementsystem und optimierte Gegner-KI Pro Club: Macht das Spielen mit Freunden jetzt noch leichter. Bietet zudem ein neues Spielerentwicklungssystem, mit dem der Spieler die Entwicklung des Virtual Pros immer im Blick hat, sowie optimierte Social-Play-Elemente

Macht das Spielen mit Freunden jetzt noch leichter. Bietet zudem ein neues Spielerentwicklungssystem, mit dem der Spieler die Entwicklung des Virtual Pros immer im Blick hat, sowie optimierte Social-Play-Elemente VOLTA: VOLTA-Mannschaften, BATTLES-Modus und noch mehr Möglichkeiten, den persönlichen Style auszuleben

VOLTA-Mannschaften, BATTLES-Modus und noch mehr Möglichkeiten, den persönlichen Style auszuleben FUT: Überarbeiteter Wettkampf in Division Rivals und FUT Champions, legendäre Spieler als FUT Heroes zurück auf dem Platz

In FIFA 22 können die Gamer ihr Können auch mit den Klubs der 3. Liga und im DFB-Pokal unter Beweis stellen. Die DFB-Wettbewerbe sind seit FIFA 18 Bestandteil der Videospielreihe.

