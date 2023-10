Gewinnspiel zum Release von EA SPORTS FC™ 24

Das Warten hat ein Ende! Seit dem 29. September ist die neue Ära von EA SPORTS FC™ 24 gestartet und begeistert Gamer sowie Fußball-Fans weltweit. Erlebe in EA SPORTS FC™ 24 absolute Authentizität und das realistischste Fußballerlebnis mit den größten Stars und Teams des Fußballs, darunter 19.000+ Profis, 700+ Teams, mehr als 100 Stadien und über 30 Ligen. Möchtest du eine PlayStation®5 mit EA Sports FC™ 24 oder eins von zehn EA Sports FC-Spielen für die PlayStation gewinnen? Dann nimm an unserem Gewinnspiel teil!

EA SPORTS FC™ 24 ist der einzige Ort, an dem du die 3. Liga, UEFA Champions League, die UEFA Europa League, die UEFA Europa Conference League, die CONMEBOL Libertadores, die Premier League, die Bundesliga und die LALIGA EA SPORTS im selben Spiel spielen kannst. Hinzu kommen zwei neue Frauenfußball-Ligen - die Google Pixel Frauen-Bundesliga und die Liga F - sowie die Barclays Women's Super League, die D1 Arkema, die National Women's Soccer League und die UEFA Women's Champions League. Wie gewohnt können Fans der Fußballsimulation auch mit den deutschen Nationalmannschaften antreten. Viel Glück beim Gewinnspiel. WELCOME TO THE CLUB.

[dfb]