Gewinnspiel: Virtueller Fan-tastic Moment mit Nationalspielerin

Nach fast 200 Tagen Pause ist am 19. September endlich wieder Matchday für unsere DFB-Frauen. Leider bleiben die Ränge beim EM-Qualifikationsspiel gegen Irland im Stadion in Essen noch leer. Gänzlich auf Kontakt zwischen Fans und Mannschaft muss aber nicht verzichtet werden. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost auf Facebook ein virtuelles Meet&Greet mit einer Nationalspielerin.

Drei Tage vor dem Spiel gegen Irland – also am 16. September – wird der Gewinner per Videoschalte mit einer unserer Nationalspielerinnen verbunden. Dann darf gefragt werden, was das Zeug hält. Neben wem sitzt du in der Kabine? Wie ist unsere Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem Training drauf? Keine Frage ist verboten!

Einsendeschluss ist der 13. September 2020. Wir drücken allen Teilnehmern die Daumen.