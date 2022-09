Gewinnspiel für Mitglieder: Dinner mit Matthäus in Berlin

Wie waren die Weltmeister von 1990 eigentlich so drauf? Wer war dein lustigster Teamkollege? Was traust Du unserer Mannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft zu? Diese und viele andere Fragen könntest Du schon bald bei einem gemeinsamen Essen unserem Rekordnationalspieler Lothar Matthäus stellen. Im Rahmen eines Fan-tastic Moments verlosen wir unter Fan-Club-Mitgliedern ein exklusives Dinner im Hotel Adlon in Berlin mit dem Weltmeister inklusive Anreise, Übernachtung und Sightseeing-Tour durch die Hauptstadt.

Los geht es am 2. Oktober um 19 Uhr im 5-Sterne-Hotel Adlon direkt am Brandenburger Tor. Gemeinsam mit sechs anderen Gästen genießt du zusammen mit einer Begleitperson deiner Wahl ein exklusives Dinner. Währenddessen wird unser Weltmeister Lothar Matthäus bei euch vorbeischauen und sich Zeit für euch nehmen.

Die anschließende Nacht verbringt ihr ebenfalls im Hotel Adlon, bevor am nächsten Tag eine Sightseeing-Tour durch Berlin auf dem Programm steht. Dort habt ihr die Möglichkeit, ein Bild von euch mit dem originalen FIFA WM-Pokal zu machen. Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Teilnahmeschluss ist der 25. September 2022. Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!