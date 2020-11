Gewinnspiel: Fan-tastic Moment mit U 21-Nationalspieler erleben

Im November stehen für unsere U 21 gleich zwei Heimspiele auf dem Programm. Doppelt bitter, dass keine Zuschauer im Stadion möglich sind. Doch mit etwas Glück kannst du im Rahmen der Länderspiele trotzdem in Kontakt mit einem unserer DFB-Nachwuchskicker treten. Denn der Fan Club Nationalmannschaft verlost wieder einen digitalen Fan-tastic Moment.

Hier geht's zum Gewinnspiel!

Am 16. November 2020 wird der Gewinner per Videoschalte mit einem unserer U 21-Nationalspieler verbunden. Dann darf der Fan den Profi mit Fragen ausquetschen. Was sind deine Ziele für das kommende Jahr? Wie ist Coach Stefan Kuntz so drauf? Wer sind deine Vorbilder? Hier darf gefragt werden, was dem*r Gewinner*in schon immer auf dem Herzen lag.

Einsendeschluss ist der 12. November 2020. Der Fan Club Nationalmannschaft drückt allen Teilnehmern die Daumen!

[jh]