Gewinne zwei Tage mit den DFB-Frauen

Am 26. November (ab 16 Uhr, live im ZDF) trifft unsere Frauen-Nationalmannschaft auf die Türkei. Du hast die Chance, in Braunschweig beim Abschlusstraining (25. November) exklusiv dabei zu sein und einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Der Fan Club Nationalmannschaft verlost rund um das Spiel diesen Fan-tastic Moment inklusive Tickets, Übernachtung und Anfahrt.

Zum Gewinnspiel

Unter allen Einsendungen wird ein*e Gewinner*in ausgelost. Die Teilnahme am Fan-tastic Moment ist an die 2G-Regeln gebunden, das heißt du und deine Begleitung müssen entweder geimpft oder genesen sein und einen entsprechenden Nachweis mit sich führen, der am 25. und 26. November gültig ist. Das Gewinnspiel läuft bis zum 21. November 2021.

Der Fan Club drückt allen Teilnehmer*innen die Daumen!

[jh]