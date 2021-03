Gesundheitsamt ordnet Quarantäne für zwei Nationalspieler an

Neben dem positiv auf Covid-19 getesteten Nationalspieler Jonas Hofmann muss auf Anweisung des Gesundheitsamts Düsseldorf zusätzlich noch Marcel Halstenberg, der im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft wurde, im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne.

Alle weiteren Spieler der Nationalmannschaft, die sich wie der Trainerstaff und das gesamte Team hinter dem Team am heutigen Donnerstag zusätzlichen Antigen-Schnelltests unterzogen hatten, die sämtlich negativ ausfielen, bereiten sich wie geplant auf das WM-Qualifikationsspiel am Abend in Duisburg gegen Island vor. Das kann in Abstimmung mit den zuständigen Behörden planmäßig um 20.45 Uhr (live bei RTL) angepfiffen werden.

Das Anschwitzen am heutigen Donnerstagmittag hatte Bundestrainer Joachim Löw wegen des positiven Testergebnisses kurzerhand vom Hotel an die frische Luft in der Düsseldorfer Arena verlegt. Am Freitag stehen vor der geplanten Abreise am Samstag zum Auswärtsspiel in Bukarest gegen Rumänien am Sonntag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) für alle zusätzliche Antigen-Schnelltests am Morgen sowie am Mittag ein PCR-Test an.