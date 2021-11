Gesundheitsamt ordnet Quarantäne für Nationalspieler an

Die am Montag durchgeführte PCR-Testung von Spielern und Staff bei Anreise ins Quartier der Nationalmannschaft vor den WM-Qualifikationsspielen gegen Liechtenstein am Donnerstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der Volkswagen Arena Wolfsburg und am Sonntag (ab 18 Uhr MEZ, live bei RTL) in Jerewan gegen Armenien hat am Abend ein positives Testergebnis ergeben. Niklas Süle, der vollständig geimpft und aktuell symptomfrei ist, wurde dabei positiv auf Covid-19 getestet und umgehend isoliert.

Neben ihm mussten auf Anweisung des Gesundheitsamts vier weitere Spieler, - Karim Adeyemi, Serge Gnabry, Joshua Kimmich und Jamal Musiala -, die trotz negativen Tests im Rahmen der Kontaktverfolgung als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden, im Quartier des DFB-Teams in Quarantäne. Alle fünf Spieler verlassen das Teamquartier nun einzeln und begeben sich zu ihren Wohnorten.

Bierhoff: "Die Gesundheit geht selbstverständlich vor"

Alle weiteren Spieler der Nationalmannschaft, die wie das Trainerteam und das gesamte Team hinter dem Team sämtlich negativ getestet wurden, bereiten sich wie geplant auf die beiden WM-Qualifikationsspiele vor.

Oliver Bierhoff, Direktor Nationalmannschaften und Akademie, sagt: "Die Zahl der Corona-Infektionen ist zuletzt bundesweit wieder stark gestiegen. Deshalb setzen wir während der letzten Länderspielmaßnahme des Jahres die Hygiene- und Verhaltensregeln konsequent weiter um, um auch im aktuellen Infektionsgeschehen so verantwortungsvoll wie möglich zu handeln. Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter - für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft. Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt."