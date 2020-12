Gesucht: Das Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres

20 Tore in sechs Spielen erzielten die DFB-Frauen in 2020. Und der Fan Club Nationalmannschaft möchte wissen, welches für euch das schönste war. Nominiert sind Treffer von Dzsenifer Marozsan, Laura Freigang, Tabea Waßmuth und Lea Schüller, die ihr euch im Video noch mal in Ruhe anschauen könnt. Die Wahl für das Frauen-Nationalmannschaftstor des Jahres läuft bis zum 7. Januar 2021, 12 Uhr.

[jh]