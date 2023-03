Gespräch mit einem Nationalspieler gewinnen!

Was ist das für ein Gefühl, als Nationalspieler für Deutschland auf dem Platz zu stehen? Ihr wolltet schon immer mal einen Nationalspieler mit euren Fragen löchern, habt Lust auf ein lockeres Gespräch und eine exklusive Fragerunde? Dann ist das eure Chance! Insgesamt zehn Plätze stellt der DFB für ein exklusives Kabinengespräch mit einem Nationalspieler zur Verfügung.

Das Gespräch findet am Sonntag, 26. März, um 12.30 Uhr auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main statt. Zuvor habt ihr bereits ab 12 Uhr die Möglichkeit, bei einer exklusiven Führung den DFB-Campus zu erkunden. Nach dem Kabinengespräch besteht zusätzlich die Möglichkeit, sich bei einem gemeinsamen Getränk zu erfrischen.

Interessierte Fußballfans können sich HIER bewerben!

Aufgrund Änderungen im zeitlichen Ablauf ist eine kurzfristige Terminverschiebung jederzeit möglich. Die Bewerbungsfrist für das Kabinengespräch läuft bis Dienstag, 21. März 2023, um 12 Uhr.

[jas/sy]