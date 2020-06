"German Brand Award" für Nachhaltigkeitskonzept zur EURO 2024

Das Nachhaltigkeitskonzept des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für die UEFA EURO 2024 ist nach dem German Design Award nun auch mit dem German Brand Award ausgezeichnet worden. Das 76 Seiten umfassende Dokument, das das EURO-Team des DFB zusätzlich zum von der UEFA geforderten Bid Book freiwillig erstellte und bei der Europäischen Fußball-Union einreichte, wurde als "Winner" in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Communication - Print" ausgezeichnet. In dieser Kategorie werden die stärksten Kampagnen, Konzepte und Strategien einzelner Fachdisziplinen prämiert.

Insgesamt wurden 1200 Projekte und Marken aus 14 Ländern beim "German Brand Award", der vom Rat für Formgebung vergeben wird, eingereicht. Eine Jury mit Expert*innen aus Unternehmen, Wissenschaft, Beratung, Dienstleistung und Agenturen wählte die Preisträger aus. Die Bewertung der Einreichungen erfolgte nach den Kriterien Eigenständigkeit und Markentypik, Markenprägnanz, Differenzierung zum Wettbewerb und Zielgruppenrelevanz.

Im September 2018 wurde der DFB von der UEFA zum Ausrichter der EURO 2024 gewählt. Hier gibt's das Nachhaltigkeitskonzept zum Download.

[al]