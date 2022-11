"Gerechtes Remis": U 17 und die Türkei trennen sich 2:2

Remis im ersten Duell: Die U 17-Nationalmannschaft hat in Antalya Moral bewiesen und nach Rückstand noch 2:2 (1:1) gegen die Türkei gespielt. Am Montag (ab 14 Uhr) kommt es - erneut in Antalya - zum Wiedersehen mit dem türkischen Nachwuchs.

"Das war ein gerechtes Remis", sagt DFB-Trainer Christian Wück. "Ich bin zufrieden mit dem Spiel, wir haben sehr gut dagegengehalten und eine Vielzahl an Torchancen gehabt. Da waren wir nicht ganz zufrieden, dass wir die nicht in mehr Tore umgemünzt haben. Auf der anderen Seite machen wir zwei kleinere Fehler, die sofort ausgenutzt werden. Es war ein ereignisreiches Spiel, mit dem Unentschieden können alle leben."

Nach einer knappen halben Stunde brachte Bilal Yalcinkaya vom Hamburger SV das DFB-Team in Führung. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff glich Yasin Özcan für die Türkei aus. Kadir Subasi (55.) dreht die Partie komplett, ehe der Wolfsburger Elijas Aslanidis (77.) noch ausglich.