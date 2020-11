Gerd Müllers wichtigste Länderspieltore: Über Belgien ins EM-Finale

Am 3. November wird Gerd Müller 75 Jahre alt. Die Anzahl seiner Lebensjahre übersteigt die seiner Tore für Deutschland nur unwesentlich. Zu Ehren des Mannes, den sie den "Bomber der Nation" nannten, erinnert DFB.de an die zehn wichtigsten Müller-Tore in chronologischer Reihenfolge. Heute: Der entscheidende Treffer am 14. Juni 1972 im EM-Halbfinale gegen Belgien.

Die Müller-Festspiele des Frühsommers 1972 halten auch bei der EM-Endrunde an. In der noch laufenden Bundesligasaison hat er nach 32 Spieltagen bereits 40 Tore erzielt, aber satt ist der Bomber noch immer nicht. Zum Glück für Deutschland, das bei dem kleinen Turnier, das mit dem Halbfinale beginnt, in Antwerpen auf Gastgeber Belgien trifft. Müller hat schon vor der Pause ein Tor geköpft (24.), der Widerstand des Gegners hält aber noch an.

In der 71. Minute spielt Günter Netzer, schon Vorbereiter des ersten Tores, einen langen Ball vors belgische Tor. In den Lauf von Müller, der das aufsetzende Leder an der Strafraumgrenze an Torwart Piot mit rechts in den Kasten spitzelt. Zwei Gegenspieler kommen zu spät, wieder mal ist Müller schneller als alle anderen. Es ist die Vorentscheidung, das belgische Anschlusstor fällt zu spät, Deutschland steht im Finale. Die Gastgeber dagegen sind raus und wissen auch warum: "Aus durch Müller!", titelt die Zeitung Het Laatste Nieuws.

[um]