Erste EM-Teilnahme, erster Titel: Müller nimmt 1972 in Brüssel den Pokal entgegen

Gerd Müllers wichtigste Länderspieltore: Erstmals Europameister

Am 3. November wird Gerd Müller 75 Jahre alt. Die Anzahl seiner Lebensjahre übersteigt die seiner Tore für Deutschland nur unwesentlich. Zu Ehren des Mannes, den sie den "Bomber der Nation" nannten, erinnert DFB.de an die zehn wichtigsten Müller-Tore in chronologischer Reihenfolge. Heute: Doppelpack gegen die Sowjetunion, der 1972 den ersten EM-Titel bringt.

Bei seiner ersten EM-Endrunde steht Deutschland gleich im Finale. An den Gegner hat Gerd Müller sehr gute Erinnerungen, erst drei Wochen zuvor hat er bei der Eröffnung des Münchner Olympiastadions den Russen alle vier Tore zum 4:1 eingeschenkt.

Auch im einseitigen EM-Finale am 18. Juni 1972 in Brüssel schlägt er gleich wieder zu, sein 1:0 (28.) markiert den Pausenstand. Herbert Wimmer baut die Führung aus (52.), nun muss noch einer den Sack zubinden. Das ist wieder ein Fall für Müller, der vom aufgerückten Vorstopper Georg "Katsche" Schwarzenbeck nicht ganz freiwillig den Ball bekommt und aus fünf Metern mit rechts zum 3:0 einschiebt. Der Triumph der "Jahrhundertelf" ist perfekt. Mit dieser Partie durchbricht Müller als erster Deutscher die 50-Tore-Marke in Länderspielen (51).

[um]