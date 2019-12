Gemeinsamer Workshop von DFB und KNVB

Mit einem Kick-off-Workshop haben der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB) ihre Kooperation eingeläutet. Die beiden Verbände hatten vor dem EM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl und den Niederlanden am 6. September ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Jetzt fand in der DFB-Zentrale in Frankfurt am Main ein erster Austausch auf Arbeitsebene statt.

DFB-Präsident Fritz Keller eröffnete gemeinsam mit den Generalsekretären der beiden Verbände, Dr. Friedrich Curtius und Gijs de Jong, die Veranstaltung. "Die Kooperation soll beide Verbände inhaltlich weiterbringen und darüber hinaus die bereits bestehenden Verbindungen zwischen den Verbänden vertiefen", so Keller. Und Curtius ergänzte: "Es ist beiden Verbänden ein großes Anliegen, die Kooperation nicht nur auf dem Papier eingegangen zu sein, sondern sie aktiv zu leben."

Taktik-Hackathon und Workshop

Mehr als 30 Mitarbeiter beider Verbände kamen dieser Aufforderung nach. Sie repräsentierten zehn Fachbereiche - vom Schiedsrichterwesen über das Teammanagement bis zur Pressestelle. Ohne Umschweife wurden intensive Gespräche geführt, mit aufmerksamen Zuhörern auf beiden Seiten. So konnten erste Ideen für gemeinsame Projekte in den einzelnen Fachabteilungen entwickelt werden. Diese sollen bis zum nächsten Treffen konkretisiert werden. Der KNVB sprach bereits eine Gegeneinladung aus, der der DFB voraussichtlich im kommenden Frühjahr folgen wird.

Einige gemeinsame Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Im Frühjahr tagten Trainer der U-Teams des DFB und des KNVB erstmals gemeinsam in Eindhoven. Der Austausch diente dazu, die Ausbildung und Förderung der U-Mannschaften noch intensiver voranzutreiben. Neben dem Austausch standen Spielanalysen und ein Besuch eines Eredivisie-Spiels auf dem Programm.

Darüber hinaus veranstalteten der DFB und seine Akademie im Rahmen der Innovationswoche rund um das EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und den Niederlanden den ersten Fußball-Taktik-Hackathon. Hierbei konkurrierten von DFB und KNVB nominierte Spielanalysten und Data-Science-Experten um die beste Spielanalyse. Und vom 28. bis 30. Oktober fand ein gemeinsamer Workshop im Rahmen der jeweiligen UEFA-Pro-Lizenz-Lehrgänge auf dem KNVB-Campus im niederländischen Zeist statt. Neben dem DFB und dem KNVB nahm auch der Belgische Fußball-Verband teil.

