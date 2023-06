"Gemeinsam für mehr wir": Ökumenischer Gottesdienst zum DFB-Pokalfinale

Auch am Vormittag des 80 Pokalfinales am Samstag laden die Kirchen zum Ökumenischen Gottesdienst ein. DFB-Präsident Bernd Neuendorf wird teilnehmen und die Lesung vortragen. Beginn ist um 12 Uhr in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche in Berlin.

Unter dem Motto "Gemeinsam für mehr wir" wird Dr. Thorsten Latzel, Sportbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Predigt halten, Liturgen sind Bischof Dr. Stefan Oster, Sportbischof der Deutschen Sportkonferenz, des Bistums Passau und Pfarrerin der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche Kathrin Oxen.

Wie immer erhofft man sich, viele Fußballfans und Verantwortliche willkommen zu heißen, auch die, die sonst nicht jeden Sonntag in der Kirche sitzen.