Gelungener Auftakt: U 17 schlägt Dänemark

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind erfolgreich in die Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina gestartet. Zum Auftakt des Turniers schlug das Team von DFB-Trainerin Friederike "Fritzy" Kromp Dänemark in Zenica mit 2:0 (2:0). Mit dem Gewinn der EM 2019 im Gepäck startet das DFB-Team bei dieser Endrunde als Titelverteidiger, nachdem die vergangenen beiden Ausgaben in 2020 und 2021 aufgrund der Pandemie abgesagt worden waren.

Die Treffer für die deutsche Auswahl erzielten Paulina Platner von Eintracht Frankfurt II (3.) und Svea Stoldt vom HSV in der 10. Minute.

"Wir sind sehr glücklich über die drei Punkte. Das ist ein erster großer Schritt. Dänemark war ein guter Gegner, umso wichtiger war es, früh die Tore gemacht zu haben", so Kromp. "Das Spiel war sehr intensiv. Die Däninnen haben trotz des Rückstands weiter daran geglaubt, noch etwas holen zu können und so mehr Spielkontrolle bekommen. Durch die frischen Kräfte haben wir in der zweiten Halbzeit aber wieder gut ins Spiel zurückgefunden."

Traumstart für Deutschland

Trainerin Kromp hatte vor dem Spiel "den vollen Fokus auf Dänemark" gefordert - und wurde prompt erhört: Bereits nach drei Minuten schloss Platner eine kurz ausgeführte Ecke per Kopfball zur 1:0-Führung ab. Das DFB-Team zeigte sich auch im Anschluss wach, spielte mutig nach vorne und erhöhte nur sieben Minuten später durch einen Abstauber von Stoldt auf 2:0.

Nach einer kurzen Drangphase der dänischen Auswahl, während der Kapitänin Jella Veit (17.) nach Patzer von Torhüterin Eve Böttcher auf der Linie klären musste, erhöhte der DFB-Nachwuchs seine Angriffsbemühungen erneut und hatte in der 35. Minute Pech, als erst Platner einen Kopfball an den Pfosten setzte und der Nachschuss von Mara Alber von Camilla Bech Bonde im dänischen Tor im letzten Moment geklärt werden konnte. Mit besserer Chancenverwertung hätte die Halbzeitführung durchaus höher ausfallen können.

Der zweite Durchgang gestaltete sich deutlich ausgeglichener. Dänemark erhielt nun mehr Spielanteile, die deutsche Abwehr stand jedoch sicher und verhinderte in Person von Veit die einzig ernsthafte Torgefahr, als die Kapitänin einen aussichtsreichen Schuss von Clara La Cour (51.) blocken konnte.

Alber verpasst die Entscheidung

Aus der sicheren Defensive heraus und mit der Führung im Rücken konnte sich das DFB-Team erlauben, offensiv nur noch sporadisch in Erscheinung zu treten. So scheiterte die eingewechselte Marie Steiner erst an Bonde (72.) und schlug kurze Zeit später ein Luftloch (75.) bei dem deutlich mehr drin gewesen wäre. In der Schlussphase verpasste noch einmal Alber die endgültige Entscheidung (81.), als sie nach tollem Antritt knapp vorbeischoss.

Letztlich blieb es beim verdienten 2:0 und dem damit gelungenen Auftakt in die Europameisterschaft 2022.

Der nächste schwere Gegner für das deutsche Team wartet bereits am Freitag (ab 20 Uhr) im Nachbarschaftsduell gegen die Niederlande in Sarajevo. Im letzten Gruppenspiel am Montag (ab 14 Uhr), ebenfalls in Sarajevo, trifft Deutschland auf Gastgeber Bosnien-Herzegowina. Alle deutschen Spiele werden live auf UEFA.tv gestreamt.

[dfb]