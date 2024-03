Die beiden Trainer an der Seitenlinie: Soykan Baar (l.) und Christian Wörns

Gelungener Abschluss: U 19 besiegt Türkei

Eine Qualifikation für die EM-Endrunde war im Vorfeld nicht mehr möglich, doch die U 19-Nationalmannschaft zeigte im abschließenden Spiel der zweiten Qualifikationsrunde gegen die Türkei noch einmal, was in ihr steckt. Die Partie endete mit 2:0 (1:0).

"Natürlich überwiegend noch immer die Enttäuschung über die Nicht-Qualifikation für die Endrunde", berichtet Chefcoach Christian Wörns. "Am Ende haben wir in den ersten beiden Spielen zu viele Fehler gemacht. Fußball ist ein Ergebnissport, es gibt keine B-Note. Dennoch haben wir uns heute gut verkauft und einige gute Sachen gezeigt", ordnet der Chefcoach Christian Wörns die Partie in die Gesamtgemengelage ein.

Seine Mannschaft zeigte sich gegen die Türkei von Beginn an, engagiert und fokussiert. Luca Marino (SC Freiburg) verzog nach einer Ecke knapp (15. Minute). Doch wenig später machte es der Mittelfeldspieler besser. Nach 28 Minuten blieb er bei eigentlich bereinigten Situation dran, eroberte den Ball von einem gegnerischen Verteidiger und schob dann ins kurze Eck ein - 1:0. Der Lohn für eine gute Anfangsphase der U19-Junioren. Bis zur Pause blieb es bei diesem Spielstand.

Parierter Strafstoß und ein starker Konter

Auch im zweiten Durchgang blieb das deutsche Team aktiv und spielte teilweise sehr ansehnlich nach vorne. In der 62. Minute bekam die Türkei dann allerdings einen Foulelfmeter zugesprochen. Torschütze Marino hatte ihn verursacht. Doch Torhüter Tim Goller (Hertha BSC) hielt den Strafstoß, er kratzte den Ball aus dem linken Toreck.

Fortan machten die Türken immer mehr Druck auf den Ausgleich, doch die Defensive der U 19-Junioren hielt stand. Kai Bischof (TSG Hoffenheim) verpasste das 2:0 in der 80. Minute knapp, der Kapitän scheiterte nach starkem Angriff am Schlussmann der Türken. Doch kurz vor Schluss fiel das vorentscheidende 2:0 (88. Minute) doch noch. Einen hervorragend ausgespielten Konter über Kai Bischof und Laurin Ulrich (VfB Stuttgart) veredelte Dzenan Pejcinovic mit einem präzisen Flachschuss.

Der Schlusspunkt und versöhnlichen Abschlusses der zweiten EM-Qualifikationsrunde für die deutschen U 19-Junioren. "Es war wichtig, dass die Jungs gesehen haben, dass sie es doch können. Insbesondere in Hinsicht auf den weiteren Weg im Profigeschäft", bilanziert Wörns.

[dfb]