Geldstrafen für Karlsruhe, Chemnitz, Magdeburg und Meppen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Karlsruher SC sowie die Drittligisten Chemnitzer FC, 1. FC Magdeburg und SV Meppen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss jeweils wegen unsportlichen Verhaltens der Anhänger mit Geldstrafen belegt. Karlsruhe muss 8000 Euro zahlen, Chemnitz 3640 Euro, Magdeburg 3500 Euro und Meppen 300 Euro.

Unmittelbar vor Beginn des Zweitligaspiels gegen den 1. FC Heidenheim am 28. September 2019 warfen Karlsruher Zuschauer zahlreiche Bücher in den Stadioninnenraum. Mehrere Bücher landeten auf dem Spielfeld und mussten von dort entfernt werden. Dadurch verzögerte sich der Anpfiff um etwa eine halbe Minute. Darüber hinaus waren Anhänger des Heimteams in der 52. Minute erneut Bücher in den Innenraum und auf das Spielfeld, wodurch die Partie für etwa zwei Minuten unterbrochen werden musste.

In der 47. Minute des Drittligaspiels beim SV Waldhof Mannheim am 21. Dezember 2019 zündeten Chemnitzer Zuschauer vier Bengalische Fackeln und mindestens vier Rauchtöpfe. Daraufhin musste die Begegnung für drei Minuten unterbrochen werden.

In der 50. Minute des Drittligaspiels bei Eintracht Braunschweig am 21. Dezember 2019 brannten Magdeburger Zuschauer mindestens zehn pyrotechnische Gegenstände ab.

In der 61. Minute des Drittligaspiels gegen den SV Waldhof Mannheim am 25. Januar 2020 warf ein Meppener Zuschauer einen gefüllten Bierbecher in Richtung des Schiedsrichters, der wenige Meter neben ihm landete.

Die Vereine haben den jeweiligen Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

