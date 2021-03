Geldstrafen für Kaiserslautern und Lübeck

Der Spielausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die beiden Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und VfB Lübeck wegen Verstößen gegen das zu Corona-Zeiten geltende Hygienekonzept mit Geldstrafen in Höhe von jeweils 5000 Euro belegt.

Bei der Rückkehr auf den Betzenberg im Anschluss an das Drittligaspiel bei Waldhof Mannheim am 6. Februar 2021 hatten etwa 300 Anhänger die Kaiserslauterer Mannschaft bereits vor dem heimischen Fritz-Walter-Stadion erwartet. Dabei wurde die Tür des FCK-Mannschaftsbusses geöffnet und Kapitän Jean Zimmer feierte im Türeingang mit den Fans ohne Einhalten des Mindestabstands und Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Auch andere Spieler und Bus-Insassen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht an Mindestabstände und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.

In der letzten November-Woche 2020 traten im Spieler-, Trainer- und Mitarbeiter-Bereich des VfB Lübeck Corona-Fälle auf. Der Drittligist räumte anschließend dem DFB gegenüber in einer Stellungnahme ein, dass am 27. November 2021 im Rahmen des Trainingsbetriebes nicht alle vorgegebenen Hygienevorschriften wie beispielsweise die Abstandsregeln eingehalten worden seien.