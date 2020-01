Geldstrafen für Duisburg und Lautern

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Drittligisten MSV Duisburg und 1. FC Kaiserslautern im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss jeweils wegen unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger mit Geldstrafen belegt. Duisburg muss 4900 Euro zahlen, Kaiserslautern 1500 Euro.

Vor dem Drittligaspiel bei der SG Sonnenhof Großaspach am 21. Dezember 2019 brannten Duisburger Zuschauer mindestens 14 pyrotechnische Gegenstände ab.

In der 56. Minute des Drittligaspiels beim FC Bayern München II am 14. Dezember 2019 warfen Kaiserlauterer Zuschauer zwei Feuerzeuge und drei Einwegbecher in Richtung von Münchner Spielern.

Die Vereine haben den jeweiligen Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

[dfb]