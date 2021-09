Geldstrafen für Bielefeld, Bochum, den HSV und Rostock

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat die Bundesligisten Arminia Bielefeld und VfL Bochum sowie die Zweitligisten Hamburger SV und FC Hansa Rostock im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss jeweils wegen eines unsportlichen Verhaltens ihrer Anhänger mit Geldstrafen belegt. Bielefeld und Bochum müssen 1000 Euro, der HSV 500 Euro und Rostock 4800 Euro zahlen.

In der 80. Minute des Bundesligaspiels gegen den SC Freiburg am 14. August 2021 warf ein Bielefelder Zuschauer einen Getränkebecher in Richtung eines Freiburger Spielers, während ein Bochumer Zuschauer In der 21. Minute des Bundesligaspiels gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. August 2021 einen Becher in Richtung des Schiedsrichter-Assistenten schmiss. Einen Becher warf auch ein Hamburger Zuschauer in der 80. Minute des Zweitligaspiels beim 1. FC Heidenheim am 28. August 2021 in Richtung eines Spielers. In allen drei Fällen wurde nicht getroffen.

Darüber hinaus zündeten Rostocker Zuschauer während des DFB-Pokalspiels gegen den 1. FC Heidenheim am 8. August 2021 mindestens acht pyrotechnische Gegenstände.