Geldstrafe und Verwarnung für den DFB

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) muss 10.000 Schweizer Franken bezahlen. Die Strafe sprach der Weltverband FIFA am heutigen Dienstag aus. Zudem erteilte die FIFA-Disziplinarkommission dem DFB eine "Verwarnung".

Der Weltverband sah es als erwiesen an, dass der DFB gegen Artikel 44 der WM-Regularien, Artikel 2.7.2 der Medien- und Marketing-Regeln sowie Artikel 8.5.3 des Team-Handbuchs verstoßen habe. An der einen Tag vor WM-Spielen abzuhaltenden Medienrunde vor dem WM-Gruppenspiel gegen Spanien (1:1) hatte am vergangenen Samstag nur Bundestrainer Hansi Flick teilgenommen. Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt.