Gegen "Topnation Italien": Wück nominiert Kader für Länderspiele

DFB-Trainer Christian Wück hat für die beiden Länderspielklassiker der deutschen U 16-Nationalmannschaft gegen Italien am 26. März (ab 11 Uhr) in Wetzlar und am 19. März (ab 11 Uhr) in Marburg 22 Spieler nominiert. 17 Akteure stehen auf Abruf bereit.

"Wir freuen uns auf die nächste Herausforderung gegen die Topnation Italien", so Wück. "Ziel ist es, die Entwicklung des UEFA-Turniers weiterzuführen und gegen die Spielweise der Italiener mit kreativen Lösungen zum Erfolg zu kommen."

Das UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal hatte der DFB-Nachwuchs im Februar mit einem Remis nach regulärer Spielzeit gegen die Gastgeber und einem klaren Sieg gegen England abgeschlossen. Nach den Partien gegen Italien geht es für Wück und sein Team zum Saisonabschluss am 3. und 5. Mai gegen Frankreich, die nächste Topnation.