Zweite Aufgabe in Krsko: Gegen Gastgeber Slowenien soll der zweite Sieg her

Gegen Slowenien das Weiterkommen vor Augen

Nach dem deutlichen Sieg gegen die Türkei (9:1) peilen die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2006 in der ersten Runde der EM-Qualifikation den nächsten Dreier an. Heute (ab 16 Uhr) geht es beim Vier-Länder-Turnier im zweiten Gruppenspiel gegen den Gastgeber Slowenien, der im ersten Spiel gegen Serbien 0:0 spielte. Gespielt wird im Stadion Matije Gubca in Krsko.

"Die Sloweninnen werden sich nicht so weit hinten reinstellen, insofern werden sich uns sicherlich mehr Räume bieten", sagt DFB-Trainerin Sabine Loderer. "Für sie ist es im Heimspiel die Möglichkeit, sich zu präsentieren, da wird sicherlich auch im Stadion mehr Stimmung sein. Wir freuen uns auf die Herausforderung."

Einzug in die nächste Runde bei einem Sieg sicher

Nach dem Kantersieg über die Türkei sind die deutschen Juniorinnen Tabellenführer der Gruppe 5. "Das war schon eine Ansage. Die Mannschaft hat viel Herz und Spielfreude gezeigt, bis zum Schluss immer weiter gemacht und sich nie zufriedengegeben", lobte Loderer ihr Team. Mit einem weiteren Sieg gegen Slowenien könnte Deutschland den Gruppensieg schon perfekt machen, sollte Serbien die Türkei im parallel stattfindenden Spiel nicht schlagen. In jedem Fall wäre der DFB-Auswahl der Einzug in die nächste Runde nicht mehr zu nehmen.

Am kommenden Dienstag (ab 16 Uhr) wartet erneut in Krsko dann Serbien im letzten Gruppenspiel auf das DFB-Team. Die Gruppensieger und -zweiten sowie eine bestimmte Anzahl Drittplatzierter erreichen die zweite Runde der EM-Qualifikation, die im März 2023 ausgetragen wird. Ziel ist die EM-Endrunde, die vom 14. bis 26. Mai 2023 erstmals in Estland stattfindet.

