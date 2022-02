Gegen Portugal den Turniersieg sichern

Zweites Spiel, zweiter Sieg? Die deutschen U 16-Juniorinnen haben in Portugal den Erfolg beim UEFA-Turnier vor Augen. Mit einem Sieg heute (ab 16 Uhr) gegen die Gastgeberinnen wäre dem Team von DFB-Trainerin Sabine Loderer der Gewinn des stark besetzten Wettbewerbs an der Algarve sicher.

Die DFB-Juniorinnen hatten am Freitag beim Auftakt gegen England ihr Können gezeigt. Mit "Mut und Souveränität" fuhr die U 16 den dritten Saisonsieg ein. Loderer war nach der Partie "total stolz" auf ihre Schützlinge. Die DFB-Trainerin weiter: "Mit den Portugiesinnen erwartet uns ein Team, das einen anderen Fußball spielt als unser erster Gegner. Wir gehen mit Sicherheit mit mehr Ruhe und noch etwas selbstbewusster in unser nächstes Länderspiel, dem wir von Beginn an unseren Stempel aufdrücken wollen."

Zu Beginn der Länderspielsaison hatte die U 16 zwei Duelle gegen Dänemark jeweils mit 2:1 gewonnen. Weitere Länderspiele sind für Mai und Juni geplant.