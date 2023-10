Gegen Österreich den nächsten Schritt machen

Die deutschen U 17-Juniorinnen sind nach Maß in die erste EM-Qualifikationsrunde gestartet. Nach dem 5:0 gegen die Ukraine wartet in der Sportschule Wedau in Duisburg heute (ab 13 Uhr) das Topduell gegen die ebenfalls siegreichen Österreicherinnen. Zum Abschluss geht es am Freitag (ab 13 Uhr) gegen Rumänien.

Die Startelf: Bräutigam - Memminger, Bednorz, Vöhringer, Hünten, Rückert, Hokamp, Arici, Damm, Schiffarth, Köpp.

"Das Spiel gegen die Ukraine war ein super Auftakt in die Qualifikation, wir sind sehr stolz", sagt Loderer. "Gegen Österreich wollen wir daran anknüpfen."

Hier gibt es Tickets für die EM-Qualifikationsspiele in der Sportschule Wedau in Duisburg.