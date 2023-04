Gegen Norwegen: Endspiel um die EM-Teilnahme

Heute (ab 17 Uhr) geht es für die deutschen U 19-Frauen bei der 2. EM-Qualifikationsrunde in Norwegen um die Endrundenteilnahme. Nach den zwei deutlichen Siegen gegen Irland und Kroatien genügt der Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter gegen die Gastgeberinnen schon ein Remis zur Qualifikation. Nur der Gruppensieger tritt vom 18. bis 30. Juli bei der EM in Belgien an.

Die deutsche Startelf: Beck - Gloning, D. Acikgöz, Diehm (K), Bender, I. Acikgöz, Alber, Axtmann, Platner, Bartz, Sehitler.

"Das wird ein komplett anderes Spiel, als die beiden ersten. Das muss man in die Köpfe bekommen und jetzt auf ein klares Endspiel hinarbeiten", sagt Kathrin Peter: "Für unser Spiel ist es sicherlich besser, dass Norwegen kommen muss. Das liegt uns eher."

Deutschland führt die Gruppe 1 vor der abschließenden Runde mit sechs Punkten und 15:0 Toren an, die Republik Irland und Norwegen folgen mit drei Zählern, Kroatien liegt mit 0 Punkten auf dem letzten Rang. Eine deutsche U 19 feierte zuletzt 2011 in Italien den sechsten Europameistertitel.