Peilen den Gruppensieg bei der WM an: die deutschen U 17-Juniorinnen in Indien

Gegen Neuseeland "Gruppensieg klarmachen"

Nach der Gala folgt die Kür: Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2005 stehen nach dem 6:0 gegen Chile am vergangenen Freitag bereits im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Indien. Heute (ab 13 Uhr) geht's im abschließenden Gruppenspiel gegen Neuseeland. DFB-Trainerin Fritzy Kromp: "Bisher haben wir mit sechs Zählern die maximale Punktausbeute geholt und so soll es auch bleiben: Im letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland wollen wir nun auch den Gruppensieg klarmachen, um uns für das Viertelfinale die bestmögliche Ausgangslage zu schaffen".

"Die Neuseeländerinnen werden in ihrem letzten Spiel bei dieser WM alles geben, um nicht punktlos nach Hause zu fahren. Für uns gilt es, mit derselben Intensität und Konzentration anzutreten, wie schon gegen Nigeria und Chile. Gelingt uns das, werden wir auch Neuseeland schlagen und können dann mit ordentlich Rückenwind und bester Stimmung in die K.o.-Phase starten", gibt Kromp die Marschroute vor.

Dritter Sieg im dritten Gruppenspiel fest eingeplant

Dass die Laune der DFB-Juniorinnen bestens ist, zeigte das Team bereits in den ersten beiden Partien. War das 2:1 zum WM-Auftakt gegen Nigeria noch harte Arbeit, spielte Deutschland gegen die Chileninnen völlig befreit auf und belohnte sich mit einer Gala. Gegen das bislang punktlose Neuseeland genügt dem Kromp-Team eigentlich bereits ein Remis für den Gruppensieg, doch der dritte Sieg im dritten Gruppenspiel ist fest eingeplant.

Als Gruppensieger würde Deutschland im Viertelfinale auf den Zweiten der Gruppe A treffen. In der Parallelgruppe mit der USA, Brasilien, Marokko und dem bereits gescheiterten Gastgeber Indien haben jedoch noch drei Teams Chancen auf die Runde der letzten acht Teams und dem Duell gegen das DFB-Team.

Die Viertelfinalpartien werden am Freitag, 21. Oktober, und Samstag, 22. Oktober, ausgetragen. Die Halbfinalspiele finden am Mittwoch, 26. Oktober, statt. Das Finale wird am Sonntag, 30. Oktober (ab 16.30 MEZ), im DY Patil Stadium in Navi Mumbai angepfiffen, das Spiel um Platz drei zuvor (ab 13 Uhr MEZ).

[dfb]