Gegen Frankreich um die EM-Teilnahme

Die deutschen U 17-Juniorinnen spielen in der letzten Partie der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Garbsen gegen Frankreich heute (ab 13 Uhr, live auf YouTube) in Hannover um den Gruppensieg und die damit verbundene Qualifikation für die Endrunde in Schweden (5. bis 18. Mai 2024). Karten für das sind noch im DFB-Ticketshop erhältlich.

Die Mannschaft von DFB-Trainerin Sabine Loderer muss nach dem 0:0 gegen Tschechien und 2:0 gegen die Slowakei die letzte Partie gewinnen, um die Teilnahme beim Endturnier sicher zu haben. "Die Französinnen zeichnet eine hohe individuelle Qualität aus, sie haben schnelle Spielerinnen und eine gute Dynamik", sagt Sabine Loderer. "Da müssen wir extrem aufmerksam verteidigen und in der Offensive noch griffiger werden."

Die sieben Gruppensieger spielen gemeinsam mit Gastgeber Schweden bei der Endrunde. Sollten die Skandinavierinnen ihre Gruppe gewinnen, qualifiziert sich auch noch der beste Zweitplatzierte für die EURO.