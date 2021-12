Gegen formstarke Löwen: Mainz will oben dranbleiben

Den Anschluss an das Spitzenduo in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga halten: Das ist für die U 17 des 1. FSV Mainz 05 kurz vor Weihnachten mit der Nachholpartie am Samstag (ab 11 Uhr) gegen den TSV 1860 München möglich. Die "Löwen" treten allerdings mit dem Selbstvertrauen einer Serie von drei Siegen in Folge beim Tabellendritten an. Das Spiel der Woche im DFB.de-Faktencheck.

Die Ausgangslage: Der 1. FSV Mainz 05 gehört zu den Teams, die schon während der gesamten Saison um die Meisterschaft und den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft mitspielen. Aus den ersten vier Begegnungen holten die 05er zehn von zwölf möglichen Punkten. Nach einem kleinen Zwischentief mit drei Spielen ohne Sieg (zwei Zähler) meldeten sich die Mainzer in den zurückliegenden sechs Partien mit 16 von 18 möglichen Zählern zurück. Nur am vergangenen Wochenende sprang im Spitzenspiel gegen den Ligaprimus VfB Stuttgart (1:1) nicht die optimale Ausbeute heraus. In der Tabelle liegen die Mainzer damit sieben Punkte hinter dem VfB. Bis zum Tabellenzweiten SpVgg Unterhaching fehlen fünf Zähler. In eine immer bessere Verfassung kam zuletzt der TSV 1860 München. Nach dem 3:2 gegen den 1. FC Kaiserslautern zu Saisonbeginn konnten die Löwen mit einem Unentschieden beim 1. FC Heidenheim (2:2) nachlegen. In den nächsten sieben Spielen gelangen aber nur sechs Zähler, gleich fünfmal ging die Mannschaft leer aus. Das 1:0 Ende November gegen den 1. FC Nürnberg war aber der Auftakt zur aktuellen Serie von drei Siegen in Folge. Auch im Derby beim Lokalrivalen FC Bayern München (2:1) und zuletzt gegen die Stuttgarter Kickers (1:0) gelang jeweils die volle Punktausbeute.

Die Trainer: Sören Hartung ist beim 1. FSV Mainz 05 in seiner fünften Saison als U 17-Trainer tätig. Beim FSV steht der 38-Jährige allerdings sogar schon seit 2008 unter Vertrag. Seitdem arbeitete er sich von der U 13 hoch und war zwischenzeitlich bei den A-Junioren jeweils Assistent der späteren Cheftrainer Thomas Tuchel und Sandro Schwarz. Außerdem war Hartung auch schon Co-Trainer von Martin Schmidt (jetzt Sportdirektor) bei den Mainzer Profis. Hauptverantwortlich betreute er bislang die Altersklassen von der U 15 bis U 17. Beim TSV 1860 München wechselte im zurückliegenden Sommer die Verantwortung. Während Jonas Schittenhelm, der die U 17 im Sommer 2020 zum Wiederaufstieg in die B-Junioren-Bundesliga geführt hatte, jetzt die U 19 betreut, wechselte Felix Hirschnagl von der U 15 der Löwen zur U 17. Der gebürtige Münchner war 2007 im Rahmen eines Fußballcamps erstmals als Trainer tätig. Die erste Station des 37-Jährigen im Leistungsbereich war ab 2015 die U 11 des FC Augsburg. Beim FCA ging es über die U 12 nach oben. Nach zwei Jahren bei der U 13 folgte 2019 schließlich der Wechsel zum TSV 1860 München.

Die Bilanz: Der TSV 1860 München war in zehn seiner insgesamt elf Spielzeiten in der Staffel Süd/Südwest der B-Junioren Bundesliga ein Ligakonkurrent des 1. FSV Mainz 05. Die einzige Ausnahme bildet die Saison 2009/2010, in der die Mainzer in der Regionalliga Südwest an den Start gingen. Nach bislang 19 Vergleichen in der höchsten U 17-Spielklasse spricht die Bilanz mit acht Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 30:24 für die Löwen. Im zurückliegenden Aufeinandertreffen - in der Saison 2020/2021 fand wegen der Corona-Pandemie nur ein Duell statt - schossen Nathan Wicht (nun bei den Profis) und Devin Sür (U 19) die Münchner zu einem 2:0-Heimerfolg.

Die Stimmen: "Wir können kurz vor der Winterpause ein sehr positives Zwischenfazit ziehen", sagt Sören Hartung, Trainer des 1. FSV Mainz 05, im Gespräch mit DFB.de. "Die Jungs haben sich nicht nur fußballerisch, sondern auch in unseren Tugenden weiterentwickelt. Mit dem TSV 1860 München treffen wir auf einen gut verteidigenden Gegner, dem es immer wieder gelingt, gefährliche Nadelstiche zu setzen. Das wird ein interessanter Jahresabschluss." 1860-Coach Felix Hirschnagl zeigt sich im Interview mit DFB.de zufrieden mit den jüngsten Auftritten. "Nachdem die Corona-Pandemie an unserer Mannschaft nicht vorbeigegangen ist, haben wir zuletzt unseren Rhythmus gefunden", so der 37-Jährige. "Es macht Spaß, den Jungs bei ihrer Entwicklung zuzusehen. Mainz gehört definitiv zu den Top vier Teams der Liga. Da werden wir an unsere guten Defensivleistungen anknüpfen müssen. Wir wollen aber auch gegen Mainz viel probieren, mutig sein und das Selbstvertrauen aus den zurückliegenden Spielen mitnehmen."

Die personelle Situation: Im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres muss die U 17 des 1. FSV Mainz 05 verletzungsbedingt auf die Verteidiger Fabio Nicolosi (Knie) und Elias Heine (Fuß) verzichten. Beim TSV 1860 München stehen hinter den Einsätzen von Luan Klose (Magen-Darm) und Julian Kornreder (Fußverletzung) noch Fragezeichen. Raphel Ott steht wegen einer Rippenverletzung nicht zur Verfügung.

