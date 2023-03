Gegen Finnland die Weichen stellen

Mit einem eminent wichtigen Sieg gegen Gastgeber Türkei sind die deutschen U 17-Junioren in die zweite EM-Qualifikationsrunde gestartet. Heute (ab 10 Uhr) kann die Mannschaft von Trainer Christian Wück gegen Finnland den nächsten Schritt in Richtung EM-Endrunde in Ungarn (17. Mai bis 2. Juni 2023) machen. Die Gruppensieger und besten sieben von acht Gruppenzweiten qualifizieren sich.

Die deutsche Aufstellung: Schmitt - Da Silva Moreira, Jeltsch, Dal, Kabar - Harchaoui, Osawe - Hermann, Darvich, Brunner - Moerstedt.

"Es heißt nach dem Türkei-Spiel zu regenerieren, um die Jungs wieder fit zu bekommen", sagt Christian Wück. "Ziel ist, dass wir gegen Finnland den zweiten wichtigen Dreier einfahren."

Die Finnen mussten sich in ihrer ersten Partie Spanien 1:2 geschlagen geben, die dann am Dienstag (ab 13 Uhr) deutscher Abschlussgegner sein werden.

[dfb]