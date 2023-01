Gegen England: Zweites Spiel, zweiter Sieg?

Zweiter Test, zweiter Sieg? Die deutsche U 17-Nationalmannschaft trifft heute (ab 15 Uhr) zum Abschluss des Wintertrainingslagers in San Pedro del Pinatar erneut auf England. Am vergangenen Mittwoch hatte das Team von DFB-Trainer Christian Wück im ersten Spiel des Jahres einen 3:0-Prestigeerfolg eingefahren.

Nun möchte der Coach erneut einen so beherzten Auftritt wie zu Wochenmitte von seinen Schützlingen sehen. "Wir haben zwei Trainingseinheiten nach dem Sieg am Mittwoch gehabt, in denen wir weitere Inhalte erarbeitet haben", so Wück. "Wir wollen versuchen, diese auch im zweiten Spiel umzusetzen. Und dann müssen wir schauen, was sich die Engländer einfallen lassen."

Nächste Aufgaben beim Algarve Cup im Februar

Am Sonntag geht es für die U 17, die sich seit dem 4. Januar gemeinsam mit der deutschen U 16 im Trainingslager befindet, wieder Richtung Heimat.

Im bisherigen Saisonverlauf hatten Wück und sein Team den dritten Platz beim Vier-Nationen-Turnier zum Saisonauftakt im September in Duisburg belegt, den Gruppensieg in der ersten EM-Qualifikationsrunde im Oktober folgen lassen und mit zwei Remis gegen die Türkei (2:2, 2:2) im November das Jahr 2022 abgeschlossen.

Vom 5. bis 15. Februar steht mit dem Algarve Cup die Generalprobe für die entscheidende zweite EM-Qualifikationsrunde in der Türkei (22. bis 27. März) gegen die Gastgeber, Finnland und Spanien an. Bei erfolgreicher Qualifikation stiege vom 17. Mai bis 2. Juni das Saisonhighlight mit der EURO in Ungarn.

[dfb]