"Gegen das Vergessen": Aktion in Halle in Gedenken an Terroropfer

"Gegen das Vergessen": Trikotaktion in Halle in Gedenken an Terroropfer

Am Freitag hat sich der der Terroranschlag von Halle (Saale) das erste Mal gejährt. Anlässlich dessen bestreitet der Hallesche FC sein Heimspiel in der 3. Liga am heutigen Montagabend (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) gegen den FSV Zwickau mit einem Sondertrikot – „in Erinnerung, Trauer und Mahnung“, wie der Klub mitteilte, an die Ereignisse vor einem Jahr, bei denen zwei Menschen ihr Leben verloren hatten. Die Trikotwerbepartner des HFC verzichten für die Partie und die Aktion auf ihre vertraglich zugesicherte Präsenz. Auch die Gastmannschaft aus Zwickau wird beim Spiel wie der sportliche Gegner aus Halle anlässlich des Jahrestages eigens angefertigte Trikots mit dem „Schriftzug „Nie wieder – gemeinsam gegen das Vergessen“ tragen. Bereits am vergangenen Freitag hatte sich der Hallesche FC an dem gemeinsamen Gedenken der Stadt, des Landes Sachsen-Anhalt mit dem Bund, der Jüdischen Gemeinde, des Kirchenkreises Halle-Saalkreis und der zivilgesellschaftlichen Partner beteiligt. Die zentrale Veranstaltung aus der Ulrichskirche wurde im ERDGAS Sportpark auf der Videowand übertragen. Im gesamten Stadtgebiet hatte um 12.01 Uhr das öffentliche Leben für zwei Minuten stillgestanden, um den Opfern des Terroranschlags vom 9. Oktober 2019 zu gedenken. [jb]