Gegen Dänemark "eine Empfehlung abgeben"

Für die Teilnahme an der EURO in der Alterklasse im Juli hat es für die deutschen U 19-Junioren leider nicht gereicht. Somit bildet ein Länderspiel gegen Dänemark am Mittwoch, 10. Mai (ab 16.30 Uhr), in Esbjerg im Westen des Landes den Abschluss für diese Spielzeit.

Die Partie wird im Rahmen eines in Flensburg stattfindenden Lehrgangs (7. bis 11. Mai) ausgetragen. Für diesen hat DFB-Trainer Guido Streichsbier zwei Torhüter sowie 16 Feldspieler nominiert, zudem stehen zehn Spieler auf Abruf parat.

"Gegen Dänemark haben wir in der U 18 einmal Remis gespielt und einmal verloren. Diese Bilanz wollen wir gerne ausgleichen", sagt Streichsbier. "Zum Saisonende kann noch einmal jeder Spieler zeigen, wo er steht und eine Empfehlung für die U 20- bzw. U 21-Nationalmannschaft in der kommenden Saison abgeben."

[dfb]