Gegen Belgien: Start ins U 17-Vier-Nationen-Turnier in Duisburg

Nach der Rückkehr auf den Rasen mit dem deutlichen Sieg Anfang August gegen Polen wartet auf die U 17-Junioren die nächste Herausforderung. Beim Vier-Nationen-Turnier in Duisburg trifft die Mannschaft von Marc-Patrick Meister heute (ab 11 Uhr) in der Sportschule Wedau auf Belgien, am 3. September (ab 11 Uhr) auf Israel und am 6. September (ab 11 Uhr) auf Italien. Dafür hatte der DFB-Trainer Mitte August einen 24-köpfigen Kader nominiert.

Die deutsche Startelf: Goller - Walde, Garcia Posadas, Fritschi, Azevedo - Aseko, Raebiger - Ibrahimovic, Wanner, Ulrich - Weiper.

"Duisburg wird unser erstes Turnier, unsere erste Maßnahme mit hoher Schlagzahl", sagt Meister. "Auch hier können wir wieder wachsen. Der Wettkampf mit drei tollen Teams in neun Tagen in der Sportschule Wedau gibt uns sicherlich viele Erkenntnisse auf hohem Niveau. Mannschaft und Trainerteam freuen sich auf den Start - wir wollen uns durchsetzen."