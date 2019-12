#gedENKEminute auch beim Belarus-Spiel

Gedenkminute für einen ehemaligen Mönchengladbacher im Borussia-Park: Die deutsche Nationalmannschaft tritt am Samstag (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in der EM-Qualifikation gegen Belarus an - und im Gedenken an den am 10. November 2009 verstorbenen Nationaltorwart Robert Enke wird vor der Begegnung eine Schweigekminute abgehalten. Dem hat die Europäische Fußball-Union (UEFA) nun zugestimmt.

Mit der unter dem Hashtag #gedENKEminute laufenden Aktion gedachte der Fußball bereits am vergangenen Wochenende in den Stadien und auf den Plätzen von der Bundesliga bis in die Kreisligen Robert Enke - mit dem Ziel, weiter für das Thema Depression sowie die bestehenden Hilfsangebote zu sensibilisieren.

Am Sonntag legten dann seine Witwe Teresa Enke und Bundestrainer Joachim Löw unweit von Hannover in Empede am Grab von Robert Enke einen Kranz nieder, auf dessen Schleife die Aufschrift "Unvergessen" steht.

[dfb]