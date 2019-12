Geburtstag in Wembley: Fabian Abeler feiert mit 90.000 Fans

Am Samstag, 9. November (ab 18.30 Uhr, live auf Eurosport), erwartet unsere Frauen-Nationalmannschaft eine Rekordkulisse. 90.000 Zuschauer werden beim Auswärtsspiel gegen England im Wembley-Stadion erwartet. Bei einem Frauen-Länderspiel gab es europaweit bisher noch nie ein derartiges Zuschauer-Aufkommen. Fabian Abeler ist einer der 90.000. Mit der Reise nach England beschenkt er sich selbst.

Der 9. November ist nämlich nicht nur der Matchday für unsere DFB-Frauen, sondern auch der 26. Geburtstag von Fabian. Spontan hat er sich Tickets für das historische Länderspiel gesichert. Da er sich aus beruflichen Gründen in Frankreich aufhält, beginnt sein Ausflug am Tag vor der Partie mit einer Bahnfahrt von Lille nach London. Ob Fabian seinen Wiegentag ausgelassen feiern kann, hängt auch von der Leistung der Nationalmannschaft ab. Zu lange darf es aber nicht werden. Am Tag nach dem Spiel wird er wieder im französischen Tours erwartet.

Fabians Tour de France

England wird für Fabian eine Premiere. Obwohl er durch seinen Job als Montagearbeiter viel in Europa herumkommt. Danach richtet er auch seine Stadionbesuche aus. "Ich weiß immer früh genug, wann ich wo sein muss und dann schaue ich mich nach attraktiven Spielen um", erklärt der Niedersachse.

Im vergangenen Sommer konnte Fabian so seine bisher größte Fußball-Tour planen. Zur Frauen-Weltmeisterschaft reiste er unserer Nationalmannschaft quer durch Frankreich hinterher. Ob Rennes, Montpellier oder Grenoble: Fabian war immer dabei. Zwar blieb der Traum vom Finale unerfüllt, doch die positiven Erinnerungen an den Trip in unser Nachbarland überwiegen.

Große Erwartungen vor großer Kulisse

Auch abgesehen von der Nationalmannschaft verfolgt Fabian den Frauenfußball in Deutschland intensiv. In der Bundesliga drückt er den Frauen des MSV Duisburg die Daumen. "Wenn es zeitlich passt, schaue ich dort auch gerne im Stadion vorbei", sagt er. Während er im PCC-Stadion Duisburg meistens einer von etwa 2000 Zuschauern ist, wird das Länderspiel in London mehrere Nummern größer. Als leidenschaftlicher Fan erwartet Fabian daher auch ein packendes Spiel in Wembley. "Vor dieser beeindruckenden Kulisse werden die Mädels alles raushauen", betont er voller Vorfreude.

Um die Zukunft der deutschen Frauen-Nationalmannschaft macht sich Fabian ohnehin keine Gedanken. "Wenn die junge und alte Generation harmoniert, dann greifen wir bei den nächsten Turnieren wieder richtig an", prophezeit er. Zunächst würde sich Fabian aber erstmal mit einem Auswärtssieg im Wembley-Stadion zufriedengeben, damit er am 9. November mehr als nur einen Grund zum Feiern hat.

[jh]