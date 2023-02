Gala-Halbzeit ebnet Bayerns Weiterkommen

Der FC Bayern München ist mit dem ersten Pflichtspielsieg im Jahr 2023 ins Viertelfinale um den DFB-Pokal eingezogen. Der Rekordpokalsieger, der in den ersten drei Partien der Bundesliga-Restrunde nicht über ein Unentschieden hinausgekommen war, sorgte beim 4:0 (3:0) im Gastspiel beim 1. FSV Mainz 05 in der Runde der letzten 16 diesmal frühzeitig für Klarheit. Die Rheinhessen verpassten dagegen zum fünften Mal nacheinander den Einzug ins Viertelfinale.

Großen Anteil am Sieg der Münchner hatten deutsche Nationalspieler: Jamal Musiala traf nach einem Zuspiel von Thomas Müller, der mit seinem 63. DFB-Pokalspiel für die Bayern den Rekord von Sepp Maier einstellte, mit einem präzisen Flachschuss zum 2:0 ins lange Eck (30.), Leroy Säné verwertete eine Vorlage mit der Hacke von Eric-Maxim Choupo-Moting kurz vor der Pause eiskalt zum 3:0 (43.). Den Grundstein zum Erfolg hatte bereits Choupo-Moting selbst aus spitzem Winkel - nach einer präzisen Flanke vom jüngsten Winterzugang von Joao Cancelo - gelegt (17.). Nach der Pause erhöhte Alphonso Davies auf 4:0 (83.).

Das Team von Trainer Julian Nagelsmann, das sich in den vergangenen beiden Spielzeiten gegen unterklassige Gegner bereits in der 2. Runde aus dem Pokal verabschiedet hatte, strahlten von Beginn an großes Selbstbewusstsein aus und drängten die Mainzer in die eigene Defensive. Teilweise kombinierten die Bayern nach Belieben, und U 21-Europameister Finn Dahmen, im DFB-Pokal im Mainzer Tor, verhinderte mit einer Fußabwehr einen frühen Rückstand gegen Kingsley Coman (10.).

Dahmen verhindert höheren Rückstand

Doch der Druck der Gäste wurde zügig viel zu groß, Dahmen verhinderte gegen Choupo-Moting sogar einen noch höheren Rückstand (23.). In der 38. Minute rette der Pfosten die "05er" nach einem Freistoß von Joshua Kimmich. Dennoch punktete der Bundesliga-Tabellenführer gerade durch seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor, während die Mainzer kaum Gefahr in der gegnerischen Hälfte ausstrahlte.

Das änderte sich im zweiten Durchgang zunächst, denn Mainz kam viel mutiger aus der Pause und erspielte sich kleinere Torgelegenheiten. Die Bayern hielten jedoch die Partie unter Kontrolle. Ein Schlenzer von Anthony Caci, der das Tor um einen knappen Meter verfehlte, sorgte bei Mainz noch für die größte Torgefahr (60.). Ludovic Ajorque scheiterte zudem aus kürzester Distanz an FCB-Torwart Yann Sommer (61.).

Doch die Bayern bekamen das Spiel wieder zügig unter Kontrolle und konnten das Endresultat sogar noch höher gestalten. In der Schlussphase wurden die Mainzer dann auch noch dezimiert. Zunächst sah Trainer Bo Svensson wegen Reklamierens die Rote Karte (82.), nur vier Minuten später musste der eingewechselte Alexander Hack mit Gelb-Rot den Innenraum verlassen (86.).

[sid/bt]